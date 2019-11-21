فيديو مذهل لمعركة مثيرة بين أفعى سامة وفأر... فمن انتصر؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمعركة شرسة بين فأر و أفعى سامة داخل قفص.

وانتشر مقطع الفيديو عبر فيسبوك ، حيث ظهرت أفعى سامة وفأر يتعاركان في قفص حديدي مغلق دون خروج أحد مغلوباً.

وعلى عكس المتوقع، فإن العراك شهد عدم استسلام الفأر لـ لدغات الأفعى السامة، بل وفي بعض الأحيان كان يهاجمها أيضاً.

كما ظهرت في الفيديو الأفعى وهي تحاول عصر الفأر عدة مرات لكنها لم تتمكن من ذلك، فقد كان يفلت منها.

وفي النهاية سئمت الأفعى من الفأر وابتعدت عنه ، لكنه بقي متأهباً لغدرها فجأة.

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