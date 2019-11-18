فيديو مذهل… شاهد ماذا حصل عند عصر منشفة مبللة في الفضاء

انتشر عبر شبكات الانترنت مقطع فيديو لتجربة غريبة أجراها رائد فضاء أمريكي في محطة الفضاء الدولية في ديسمبر/ كانون الأول 2012.

وقدم رائد فضاء أمريكي يدعى كريس هادفيلد، تجربة علمية بسيطة، لكن كانت نتيجتها غريبة بعض الشيء بالنسبة للحضور الذين شاهدوها بعرض مباشر.

حيث طلب أحدهم مسح منشفة مبللة بالماء وعصرها، بينما كان “هادفيلد” يتحدث مع طلاب الجامعات الأمريكية عن طبيعة الحياة في الفضاء.

ونفذ هادفيلد طلبه على الفور ، وكانت النتيجة مفاجئة ، حيث تجمعت المياه حول المنشفة كقطعة هلامية متماسكة غريبة الشكل.

وفسر العلماء هذه الحادثة بأن للماء توتر سطحي، والذي يعمل كغطاء ضعيف للغاية يحيط به، يجعله مقاوماً للعوامل الخارجية ، لكن أثره في الفضاء يبدو واضحاً خلافاً لأثره على الأرض.

ولهذا السبب جذبت ذرات الماء بعضها بعضاً ماجعلها تبدو متماسكة وهلامية في الفضاء.

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