فيديو مذهل … رجل يسير على حبل رفيع من ارتفاع 50 طابق

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فيديو مذهل ... رجل يسير على حبل رفيع من ارتفاع 50 طابق

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ رجل فرنسي يسير فوق حبل رفيع من ارتفاع شاهق.

ويظهر في الفيديو رجل يسير على حبل يرتفع عن الأرض نحو 150 متر، أي ما يعادل ارتفاع 50 طابق تقريبا.

حيث تمكن شاب يبلغ من العمر 25 عاماً يدعى ناثان بولين من السير على سلك تم مده بين برجين تجاريين بمنطقة لاديفونس في باريس .

واستطاع الشاب من المحافظة على توازنه أثناء السير، وخاض المغامرة الخطيرة بينما كان يربط جسمه بحبل أمان.

يشار إلى أنه تمكن من تحقيق أرقام قياسية في مجال المشي فوق الحبال خلال السنوات الماضية، حيث نجح في عام 2017 بالسير على حبل ممتد من ساحة في باريس إلى برج إيفل.

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