فيديو لحادثة تصادم طائرتي نقل ركاب في أحد مطارات أمريكا

انتشر عبر شبكات الانترنت مقطع فيديو لاصطدام طائرتين في أحد المطارات الأمريكية.

ووفقاً لموقع “فلايت أوير” بأن طائرتين من طراز Cessna Citation اصطدمتا ببعض يوم الجمعة الماضي في مطار سان أنطونيو الدولي بأمريكا.

و ذكر الموقع بأن إحدى الطائرات كانت متوقفة في المطار منذ 5 نوفمبر/تشرين الثاني، عندما اصطدمت بها الطائرة الثانية من نفس الطراز عن طريق الخطأ.

فيما رصدت كاميرات المراقبة فيديو للحادث ، حيث تظهر الطائرتين على أرض المطار وهما في حالة تصادم دون أن تقلعان.

ولم يتم الإبلاغ عن أية إصابات كما بقيت الرحلات مستمرة في مطار سان أنطونيو.

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