فيديو خاص لـ شاكيرا زوجة لاعب برشلونة وهي تشاهد مباراة

سيرى فيلم «المباراة» النور قريبا، وهو المنتج من داخل كواليس برشلونة بالتعاون مع الراعي الياباني راكوتين.

والفيلم يظهر العديد من الكواليس، التي جرت ضمن النادي الكتالوني الموسم الماضي.

وفي الإعلان الترويجي للفيلم ظهرت لقطات للفنانة الكولومبية شاكيرا زوجة لاعب برشلونة جيرارد بيكيه.

وكانت شاكيرا تشاهد مباراة ليفربول وبرشلونة على ملعب “أنفيلد”، معقل “الريدز” العام الماضي في دوري أبطال أوروبا.

والتقط المشهد بعد إحراز جيورجينيو فينالدوم الهدف الثاني له والثالث لليفربول، قبل أن يسجل أوريغي الهدف الرابع.

وكانت شاكيرا تشاهد مع أطفالها حين قال لها أحدهم: «إذا بقيت النتيجة هكذا لا يهم، سوف نذهب إلى النهائي».. لترد عليه: «نعم عزيزي».

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وقبل أن يستدرك الصبي قائلًا: «ولكن..» قاطعته صرخة شاكيرا قائلة: «لا.. لا أستطيع تصديق هذا، لا».

مراسلون – رياضة