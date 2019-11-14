فيتنام تسقط الإمارات بـ هدف خارق في التصفيات الآسيوية .. (فيديو)

حقق منتخب فيتنام المفاجأة وتغلب على الإمارات بهدف نظيف، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم 2022 بقطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وجاء هدف الفوز لـ فيتنام عن طريق تين لين نعيون، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

وبهذه النتيجة وصل رصيد فيتنام إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد الإماراتْ عند 6 نقاط في المركز الثالث.

ولم تقدم الإمارات الأداء المنتظر خلال المبارات، لتحسر أمام لأول مرة في تاريخها.

وبقي لدى المنتخب الإماراتي 4 مباريات أمام ماليزيا، وإندونيسا، وتايلاند وفيتنام.

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وفي الفترة القادمة يستعد المنتخب الإماراتي، لخوض بطولة كأس الخليج التي تقام في قطر.

مراسلون – رياضة