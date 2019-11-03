فوائد وضع ثوم على شعر الرأس قد لا تتخيلوها.. لكن ماهي الأضرار؟

يعتبر الـ ثوم أحد أنواع النباتات كثيرة الفوائد وخاصة للإنسان، فهو يستخدم في علاج العديد من المشاكل وخصوصا تلك المشاكل المتعلقة بالـ شعر وفروة الرأس.

وقد أجريت العديد من الدراسات على هذا النبات وتبين أنه إذا طبق هلام ثوم على المناطق التي يتساقط منها الشعر بشكل موضعي بنسبة خمسة بالمئة فإنه سيحفز الشعر على النمو من جديد ويقلل حجم بقع الصلع إذا وجدت في الرأس، فيمكن للمواد الموجودة في الثوم من فيتامينات ومعادن والسيلينيوم والكبريت أن تجدد الشعر وتحصنه أيضا.

فوائد وضع ثوم على شعر الرأس

يوجد في الثوم عنصر الحديد الذي يساعد في وصول الدم إلى فروة الرأس بكمية كبير.

يحتوي على نسبة لا بأس بها من مادة النحاس القادرة على زيادة سمك الشعر وتقويته.

يحتوي على كمية وفيرة من مركبات الأليسين التي تساعد في زيادة مرور الهيموغلوبين نحو فروة الرأس، مما يؤدي إلى تقليل نسبة تساقط الشعر بشكل كبير.

يساعد بصيلات الشعر على النمو بشكل كبير، كما يزيل كافة المواد الضارة من على فروة الرأس.

يحتوي على كمية كبيرة جدا من فيتامين C القادرة على زيادة صحة الشعر بشكل غير عادي.

يخفف نسبة القشرة الموجودة في الرأس بشكل تدرجي لحين التخلص منها نهائيا، لاحتوائه على مادة الكبريت، كما أنه يمنعها من الظهور مرة أخرى.

يقوي جذور الشعر، ويساعد في تحسين النسيج الخاص بالشعر.

يساعد الثوم الشعر على النمو بالطرق الصحيحة، كما أنه يساعد ويقي الشعر من عدة مشاكل أهمها مشكلة تساقط الشعر.

أضرار وضع ثوم على شعر الرأس

يسبب الثوم لفروة الرأس الحرقان، كما أنه يسبب في بعض الأحيان الصداع الشديد الناتج عن ارتفاع الحرارة في فروة الرأس.

إذا استخدم بكميات كبيرة جدا على الرأس سيؤدي إلى حرق فروة الرأس مما يؤدي إلى تساقط الشعر.

ولكنه لا يؤثر على جميع أنواع فرواة الرأس بل يؤثر على نوعيات معينة.

لذلك تجب مراجعة أخصائي الأمراض الجلدية في حال ملاحظة أي تساقط في الشعر حال استخدام الثوم.

يوجد في فروة الرأس مجموعة من المواد الدهنية التي تعطي الشعر مظهرا جميلا وصحيا.

وإذا استخدم الثوم مع الزيت على فروة الرأس فإنه ستؤدي إلى خروج هذه المواد وإعطاء الشعر مظهرا غير صحي.

وتجدر الإشارة إلى ان الثوم يتميز بأنه ذو رائحة قوية للغاية قد تعلق بالشعر لعدة أيام.