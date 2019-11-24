فوائد ماء البحر للجسم و الشعر ستغير نظرتكم للسباحة

يعشق الكثير السباحة في المياه المالحة وخصوصاً خلال فصل الصيف، حيث تكثر فوائد ماء البحر الجمالية المتعددة للجسم والبشرة والشعر .

ويتألف ماء البحر من المياه المحتوية على نسبة من الأملاح الذائبة تقدر بـ(3.5%) والتي تتجمع في وسط البحر أو المحيط، وتبلغ كثافة ماء البحر على سطح المحيط (1.25) جرام / لتر، حيث تكون كثافته أكثر من كثافة الماء العادي.

فوائد ماء البحر للشعر

– يساعد ماء البحر في تحفيز نمو الشعر بالشكل الطبيعي، وفي تحسين وتنشيط الدورة الدموية بفروة الرأس.

– تفيد الأملاح الموجودة به في تنظيف وتطهير الشعر من الأوساخ العالقة به، وفي علاج مشكلة القشرة والتخلص منها.

– يقضي على الفطريات والأمراض الجلدية التي تصيب فروة الرأس وبصيلات الشعر،

– تفيد المعادن الغنية بها أملاح البحر كاليود في تغذية وتقوية بصيلات الشعر ومنع تساقطه.

– يساعد في علاج مشاكل الشعر الدهني، حيث يعمل على امتصاص الزيوت والدهون الزائدة والمتراكمة بفروة الرأس، ومن جانب آخر يضر بذوي أصحاب الشعر الجاف.

– يحمي الشعر من التعرض أطرافه إلى التقصف والتلف، ويزيد من متانته وصلابته.

– يمنح الشعر النعومة والنضارة ويجعله منساباً كالحرير، إضافة إلى الإطلالة الجميلة.

– يفيد في معالجة تعرق فروة الرأس ومنعه، حيث يعمل ماء البحر على امتصاص الرطوبة والحفاظ على فروة الرأس جافة ونظيفة.

فوائد ماء البحر للجسم

– يساعد ماء البحر بإمداد الجسم والجلد بمادة اليود الطبيعي الغني بها والمفيدة بتوسعة الأوعية الدموية.

– يفيد اختراقه لمسام البشرة في تغذية وتنشيط الجلد ومحاربة علامات الشيخوخة.

– يعالج أمراض الروماتيزم والمفاصل والأمراض الجلدية كالأكزيما الجلدية والصدفية وحب الشباب.

– يساهم ماء البحر في تهدئة الأعصاب واسترخاء الجهاز العصبي في جسم الإنسان.

– يعمل على تقوية وتنشيط جهاز المناعة ومحاربة الأمراض بنسبة كبيرة.

– ومن فوائد ماء البحر أنه يزود الجسم بعدة عناصر وأملاح معدنية إضافة إلى الكميات الطبيعية الموجودة بجسم الإنسان مثل الكالسيوم والصوديوم والحديد، والتي يحتاجها الجسم لبناء ونمو العظام والخلايا.