فوائد فيتامين ب المركب للأعصاب ستجعلكم تواظبون على تناوله

تعد الفيتامينات من أهم العناصر التي يحتاجها جسم الإنسان لأداء وظائفه الحيوية، ولعل فيتامين ب هو الأكثر أهمية بينها خاصة للأعصاب.

بشكل عام، جسم الإنسان بحاجه إلى 13 نوع من الفيتامينات المتنوعة منها الذائبة بالماء ومنها ما هو ذائب بالدهون، الفيتامينات الذائبة بالماء يجب الحصول عليها بشكل يومي، وإذا تم أخذ كمية كبيرة منها يطرح الجسم الفائض منه من خلال البول والتعرق، لهذا أخذ جرعات كبيرة منها لا يعد ضارا أو خطيرا.

فوائد فيتامين ب المركب للأعصاب

يعد الفيتامين ب المركب من أهم الفيتامينات التي تغذي الجهاز العصبي في جسم الإنسان، وتقوي أعصاب اليدين والقدمين والعين كثير.

ونقصه يمكن أن يصيب الإنسان بالشلل وضعف الأعصاب والأزمات القلبية، وفيما يأتي فوائد كل فيتامين موجود داخل الفيتامين ب للأعصاب:

– B1، يحسن أداء الجهاز العصبي، وضعفه ونقصه في الجسم يؤدي إلى مشاكل في الأعصاب

– B2، يحفز الجسم على تكسير الكاربوهيدرات والبروتينات والدهون، وتحويلها إلى طاقة، وتناوله بكميات معينة بانتظام يمنع من الإصابة بالصداع النصفي أو ما يسمى الشقيقة.

– B3، يحافظ على الأداء الصحيح والمنضبط للجهاز العصبي، ويرفع من نسبة الكولسترول في الجسم بشكل غير ضار.

– B6، من أهم الفيتامين المسؤولة عن نمو الدماغ عند الأطفال الصغار وحديثي الولادة، كما أنه المسؤول عن إنتاج البروتينات خاصة المرتبطة بالهيموغلوبين، وهو المسؤول الرئيسي عن نقل الدم المحمل بالأوكسجين إلى كل أعضاء الجسم.

– B9، الذي يمثل حمض الفوليك، وهو المسؤول الوحيد عن الحالة النفسية للإنسان، وهو مهم للمرأة الحامل لأنه يغذي جهاز المناعة لدى الجنين ويحافظ على سلامة الجهاز العصبي، ويقي الطفل من الإصابة بالعيوب الخلقية ومتلازمة داون، والعيوب المتعلقة بالعمود الفقري والدماغ.

– B12، من الفيتامينات التي تذوب في الماء، ويحفز الأعصاب على أداء وظائفها، وهو أحد الفيتامينات المسؤولة عن تكوين خلايا الدم الحمراء، ينتج الحمض النووي في جسم الإنسان، كما أن نقصه يسبب مرض فقر الدم، ويعرض الإنسان للإصابة بمشاكل الأعصاب مثل: الارتباك العصبي والتقلب المزاجي وضعف الذاكرة.

فيتامين ب المركب

يتكون الفيتامين ب المركب من عدد من فيتامينات ب، توجد على شكل مكمل غذائي، ويمكن الحصول عليها من الأغذية التي يتناولها الإنسان يوميا، وتوجد بعض العوامل التي تجعل الجسم بحاجة إليه بكميات زائدة، لهذا أحيانا يكون تناول أقراص الفيتامين ب ضروريا، لكن تناول الفيتامينات بشكل زائد يعد ضارا لجسم الإنسان، ويعد الفيتامين ب المركب من الفيتامينات الذائبة في الماء.

يتكون الفيتامين ب المركب من 8 مركبات وهي الفيتامين الثيامين أو B1، وفيتامين الريبوفلافين والذي يمثل B2، وفيتامين النياسين أو B3، وحمض البانتوثنيك والمعروف بفيتامين B5، وفيتامين B6 المعروف علميا باسم البيريدوكسين، وحمض الفوليك أو فيتامين B9، والفيتامين البيوتين أو B7، وفيتامين السيانوكوبالامين أو B12، وهذه هي الكميات التي يجب تناولها من الفيتامين ب المركب

فوائد فيتامين ب المركب

– يقي الفيتامين ب المركب من الإصابة بمرض تليف الكبد، ويحفز الكبد على طرد السموم

– يقلل من احتمالية الإصابة بالزهايمر ويقلل من الأمراض التي تصيب حاسة البصر والعيون.

– يقي من الالتهابات التي تصيب الجلد والجفاف والتشققات، ذلك لأنه ينشِط الدورة الدموية في جسم الإنسان

– يمنع ظهور الطفح الجلدي والحساسية، فهو بذلك يزيد من مرونة الجلد، لاحتوائه على هرمونات مضادة للالتهابات أي هرمونات ستيرويدية.

– يخلص من مشاكل الجهاز الهضمي، إضافة إلى أنه يعالج الإسهال والإمساك.

– يحمي من فقدان الشهية أي أنه يستخدم لمعالجة مشكلة النحافة الزائدة، كما أنه يعالج مرض ضعف الدم.

– يعزز جهاز المناعة ويحفزه على محاربة الفيروسات والبكتيريا التي قد تصيب الجسم بالمرض

– يحمي من الضعف الذي قد يصيب الإنسان بسبب عدة عوامل مثل التقدم بالسن.