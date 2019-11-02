فوائد شرب الماء في الصباح وماهي الكمية التي يحتاجها الجسم في اليوم

يساعد الماء على الجسم في الحصول على فوائد كثيرة وأساسية فضلا عن دوره في تجنيب الجسم من الإصابة ببعض الأمراض.

حيث يستطيع الإنسان قضاء ما يقارب 3أسابيع بدون طعام ، بينما لا يستطيع قضاء أكثر من أربعة أيام حد أقصى بدون ماء.

فوائد شرب الماء في الصباح

يمكن لشرب الماء صباحا -وتحديدا عن طريق البدء بكوب أو اثنين من الماء عند الاستيقاظ- أن يساعد في تخفيف الوزن بشكل كبير.

كما يمكن أن يسهم في تعزيز تنظيم الجسم للطاقة المبذولة، أو عدد السعرات الحرارية التي على الجسم حرقها، وذلك لفترة لا تقل عن 60 دقيقة من شرب كمية معقولة من الماء صباحا.

فيما بينت دراسة أن زيادة شرب الماء عند النساء البدينات بما يزيد عن ليتر واحد يوميا، يمكن أن يسهم في خسارة الوزن بما يزيد عن 2 كغ في العام.

وشرب الماء في الصباح يمكن أن ينقص من الشهية تجاه الأطعمة ويخفف من الوارد الفموي، مما يؤدي إلى إنقاص الوزن بطريقة طبيعية وسليمة من الناحية الطبية.

ومعظم الدراسات تدعم فكرة أن شرب 1 إلى 2 ليتر يوميا يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن بشكل كبير، ومن هذا يتبين أن شرب الماء في الصباح والإبقاء على شرب كميات معقولة من الماء خلال النهار تعد من الأشياء بالغة الأهمية، كما أن شرب الماء في الصباح أيضا يساعد في إنقاص الوزن بشكل كبير وتحسين الإنتاجية والنشاط البدني والفكري دون بذل مجهود إضافي يذكر.

فوائد وكمية الماء الواجب شربها يوميا

يمكن أن يخسر الإنسان الماء الموجود في جسمه عن طريق العديد من الوظائف الفيزيولوجية الطبيعية، وذلك عن طريق التنفس والتعرق والتبول والحركات المعوية.

فخسارة الماء والحاجة لشربه وتجديده أمر طبيعي وأساسي لاستمرار الحياة، وللحفاظ على الوظائف الحيوية قائمة بشكلها الأمثل.

على الشخص شرب ما يكفيه من الماء بشكل يومي ومنتظم، دون الإنقاص من هذه الحاجة الأساسية،

ولكن كيف يستطيع الإنسان معرفة حاجته الأساسية والتقريبية من الماء؟

ليس هناك جواب كاف فيما يخص حاجة الإنسان الطبيعية من الماء، فهذا الأمر يمكن أن يتفاوت بشدة بحسب:

(طبيعة الشخص وكتلته البدنية ونمط حياته ووظيفته المهنية، بالإضافة إلى تغيرات الطقس ومكان العيش والعادات التي يقوم بها)

ولكن ولتحديد قيمة بسيطة ومحددة من الماء الواجب شربه يوميا، حددت الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب الحاجة اليومية الكافية من الماء على الشكل الآتي:

3.7 ليتر من الماء -أو ما يقارب 15 كوبا- يوميا للرجال.

2.7 ليتر من الماء -أو ما يقارب 11 كوبا- يوميا للنساء.

وتتضمن هذه التوصيات الماء والسوائل التي يشربها الشخص بالإضافة إلى الماء الذي يتحصل عليه من الطعام، حيث تقارب نسبة الماء التي يحصل عليها الشخص من الطعام بحوالي 20% من حاجته اليومية.

أعراض نقص الماء من الجسم

وتتفاوت الأعراض والعلامات التي يمكن أن تشاهد في حالات التجفاف بحسب العمر، فهي تتضمن عند الأطفال الصغار أو الرضع ما يأتي:

جفاف الفم واللسان.

عدم وجود الدموع عند البكاء.

عدم ترطيب الحفاض لمدة تزيد عن 3 ساعات.

غؤور العينين والخدين.

غؤور اليافوخ.

الكسل والفتور أو الهياج.

بينما تشمل الأعراض المشاهدة للتجفاف عند البالغين ما يأتي:

العطش الشديد.

نقص الصادر البولي.

تلون البول بلون غامق.

الإرهاق.

التخليط الذهني.

الدوار.