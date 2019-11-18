فوائد زيت النعناع للبشرة و الجسم ستذهل أغلب النساء

ومن المتعارف عليه أن منقوع النعناع يساعد في الاسترخاء كما يعمل كمهدئ للأعصاب، هذا ويعود لاستخدام زيت النعناع المستخرج من العشبة والذي يقدم فوائد عدة للجسم وللبشرة بشكل خاص.

حيث تتميز عشبة النعناع بفوائدها الجمة، و تعتبر هذه العشبة من الأعشاب الطرية ذات الرائحة الذكية والطعم المميز، وتحتوي النعناع على العديد من المعادن والفيتامينات الهامة لصحة الجسم

أهم فوائد زيت النعناع للبشرة

– يعمل زيت النعناع على معالجة مشكلة حب الشباب.

– لزيت النعناع تأثير في مقاومة ظهور حب الشباب، إذ يعمل على المحافظة على نضارة البشره، كما يعمل على موازنة الدهون فيها.

– يستخدم لمن يعاني من مشكلة الهالات السوداء تحت العينين، فالحل الفعال هو اللجوء لزيت النعناع الذي يعمل على معالجتها كما يمنع ظهورها.

– لزيت النعناع دورا فعالا في تخفيف الانتفاخ تحت العينين، بالإضافة إلى معالجة مشكلة الانتفاخ بشكل نهائي.

– يساعد في علاج الشوائب والبقع الموجودة على الوجه والبشرة بشكل عام والقضاء عليها بشكل تام.

– يمنح زيت النعناع لمستخدميه بشره نضرة صحية خالية من الشوائب والزيوت وبذلك يعيدها إلى طبيعتها.

– لزيت النعناع دورا فعالا في توحيد لون البشرة.

– ينصح باستخدام زيت النعناع لمن يبحث عن منتجات تفتيح البشرة، حيث يعمل على تفتيح البشرة بشكل طبيعي وفعال.

– يعد من الزيوت الفعالة التي يمكن استخدامها لإزالة المكياج والتخلص منه وتنظيف البشرة من الشوائب العالقة بها.

– لمن يبحث عن الانتعاش ينصح باستخدام زيت النعناع فهو يمنح الإنعاش، ويعطي للبشرة رائحة عطرية زكية.

فوائد زيت النعناع الأخرى:

– يساعد في تخفيف الآلام المتمثلة بالدورة الشهرية وآلام الحيض.

– يعد من أهم المسكنات التي تعمل على تخفيف الصداع كما تخفيف أوجاع الشقيقة.

– لزيت النعناع دورا هاما في المساعدة على إنبات الشعر وتحفيز نموه عن طريق تدليك فروة الرأس بالقليل منه.

– يعمل زيت النعناع على التقليل أو الحد من ألم التسنين عند الأطفال الرضع وذلك عن طريق تدليك لثة الرضع بالقليل من زيت النعناع.

– يحارب قشرة الرأس ويمنح فروة الرأس مظهرا صحيا نظيفا خاليا من الشوائب والأوساخ.

– يمكن استخدامه في تدليك آلام الموضعية فهو مرخي للعضلات وفعالا في القضاء على الآلام كآلام الظهر.