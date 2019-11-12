فوائد الكاجو الصحية ستجعله الطعام المفضل لدى الرجال

يعرف عن الكاجو أنه من المكسرات التي يقبل على تناولها الكثيرين نظرا لما تحويه من فوائد كما أنه يعد مصدرا غذائيا غنيا بالدهون الأحادية غير المشبعة.

إذ يحتوي الكاجو على نسبة عالية من المواد الغذائية كالفيتامينات والمعادن والمواد المضادة للأكسدة، التي تقدم قيمة غذائية جيدة للجسم.

فوائد الكاجو

هناك العديد من الفوائد الصحية التي تعود على جسم الإنسان عند تناوله للكاجو أو استخدامه لزيت الكاجو، فهو غني بمجموعة مختلفة من العناصر الغذائية الضرورية، ومن فوائد الكاجو التي يجب التعرف عليها ما يأتي:

صحة القلب:

من فوائد الكاجو أنه يحافظ على صحة القلب ويحميه من الأمراض، نظرا لقدرته على خفض من مستويات الكوليسترول في الدم، ويمنع من حدوث الإجهاد التأكسدي والالتهاب.

يحمي من أمراض الدم:

إن تناول الكاجو بكمية محدودة يساعد في تجنب الإصابة بأمراض الدم، فهو غني بعنصر النحاس، وقد يؤدي نقص معدل عنصر النحاس في الجسم إلى إصابة الجسم بالأمراض التي تنتج عن نقص عنصر الحديد أيضا.

يحافظ على صحة العين:

يحتوي الكاجو على صبغة قوية مضادة للأكسدة تسمى Zea Xanthin، وهي عبارة عن نوع من الصباغ الذي يمتصه الجسم بسهولة، فهي تعمل كطبقة للوقاية فوق شبكية العين، والتي تحمي من الأشعة فوق البنفسجية.

يحافظ على صحة البشرة:

فزيت الكاجو غني بعنصر السيلينيوم والزنك والمغنيسيوم والحديد والفوسفور التي تعد معادن مهمة ومفيدة جدا لصحة البشرة.

يساعد على خسارة الوزن:

مقارنة بغيره من أنواع المكسرات الأخرى، فإن تناوله بشكل معتدل ومنتظم يسهم وبشكل كبيرة على خسارة الوزن، والجدير بالذكر أنه لا يوجد علاقة بين زيادة الوزن والكاجو، فهو غني بالأحماض الدهنية أوميغا 3 التي تساعد في تحسين عملية الأيض التي ينتج عنها حرق الدهون.

مصدر غني بالألياف الغذائية:

احتواء الكاجو على ألياف بنسبة عالية يساعد كثيرا في حماية الجهاز الهضمي من الإصابة بمشاكل هضمية مثل الانتفاخ وغازات القولون، كما تساعد على تحسين عملية الهضم..

الحفاظ على شعر صحي:

حيث إن دهن فروة الرأس بزيت الكاجو يساعد على حماية الشعر لامعا وخال من التقصف، كما يعزز لون الشعر ويمنحه الملمس الناعم، لأن زيت الكاجو يحتوي على الأحماض اللينولية والأولييك.

فوائد الكاجو للانتصاب

يجب الذكر في البداية أن الكاجو يحتوي على نسبة قليلة من الكربوهيدرات ومضادات الأكسدة والفيتامينات والعناصر المهمة مثل الزنك والسيلينيوم التي لديها دورا رئيسا في علاج العديد من المشاكل مثل المشاكل المتعلقة بالصحة الجنسية.

فالكاجو كغيره من المكسرات الأخرى، يحتوي على عنصر الزنك والسيلينيوم اللذان يلعبان دورا فعالا في علاج المشاكل الجنسية، ومن فوائد الكاجو للانتصاب تكمن في المحافظة على تدفق الدم في العضو الذكري، وهذا ما يضمن حدوث الانتصاب.

ولا شك أن فوائد الكاجو للانتصاب مهمة جدا، فهو يزيد من فرصة الانجاب عن طريق زيادة معدل الحيوانات المنوية، وهذا هو دور به عنصر الزنك الموجود في الكاجو.