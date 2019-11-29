فندق في اليابان يقدم الليلة بـ”دولار واحد” لليلة .. ولكن بشرط

أدخل رجل ياباني خدمة جديدة على فندق جدته في مدينة فوكوكا اليابانية.

حيث بدأ الشاب الياباني تيتسوا أنوي البالغ (27 عاما) إدارة فندق أساهي ريوكان العام الماضي، وقد أدخل عليه خدمة جديدة تخفض تكاليف الإقامة فيه لتصل إلى دولار واحد في الليلة.

واستعان تيتسوا بالانترنت لجلب جمهور جديد، وقدم فكرة جديدة للضيوف القادمين إلى الفندق، فيستطيع الضيف أن يدفع (دولار واحد) فقط في الليلة الواحدة، إذا وافق على إعادة بث كامل إقامته في الفندق عبر الانترنت.

و سيكون هناك قيود للبث المباشر، وبالتالي سيكون للضيوف الخصوصية في محادثاتهم أو مكالماتهم الهاتفية، ويسمح للضيوف بإطفاء الأنوار، كما أن منطقة الحمام خارج نطاق تصويرالكاميرا.

وتسمى قناته على موقع يوتيوب فندق الدولار الواحد (One Dollar Hotel).

فيما أفاد تيتسوا بأنه لجأ إلى هذه الفكرة لأن فندق جدته قديم جداً، لذلك بحث عن نموذج أعمال جديد، شيء خاص سيتحدث عنه الجميع.

وحتى الآن، قام أربعة ضيوف بعرض فيديوهاتهم منذ أن أعلن إينو عن الصفقة الشهر الماضي.

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