فنادق الهند تغلق أبوابها في وجه شاب بسبب طوله (صور وفيديو)

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فنادق الهند تغلق أبوابها في وجه شاب بسبب طوله (صور وفيديو)

أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية بأن فنادق أحد مدن الهند رفضت استقبال مشجع أفغاني بسبب طوله.

وذكرت الصحيفة بأن فنادق مدينة لكناو الهندية، لم تقبل باستقبال الشاب الأفغاني “شير خان” بعد أن سافر لحضور مباراة كريكيت بين منتخب بلاده و الهند .

حيث رفضت العديد من الفنادق استقبال شير خان بسبب طوله الذي يبلغ 2.48 متر، ما دفعه للجوء إلى الشرطة الهندية.

فيما رافقت عناضر الشرطة الرجل للبحث عن فندق مناسب له.

كما رافقته الشرطة إلى الملعب لحضوره المباراة حرصاً على تجنب أي مشاكل قد يتعرض لها.

 

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