غوغل تسبق منافسيها وتفاجئ الجميع بهذه الميزة الجديدة

طرحت شركة “غوغل” ميزة استباقية جديدة لجميع مستخدمي نظام تشغيل “أندرويد”.

وكشفت غوغل عن إطلاقها وضع جديد أطلقت عليه اسم “آمبشينت مود”، الذي سيوفر الكثير من الوقت على مستخدمي الهواتف الذكية.

و يدعم الوضع الجديد “آمبشينت مود” تشغيل “مساعد غوغل الذكي” على الهواتف الذكية العاملة بنظام تشغيل “أندرويد أوريو 8.0” وما هو أعلى.

حيث سيعمل على تفاعل “مساعد غوغل الذكي” مع محيط وتقديم معلومات استباقية مفيدة له، متعلقة بالتوقيت الذي قد يصل إلى عمله، حالة الطقس خارج المنزل، وما إلى ذلك من معلومات.

وأوضحت الشركة بأن الهدف من الوضع الجديد أن تساعد المستخدم في إنجاز عدد من الأمور، التي كان يحتاج وقت أطول للتعرف عليها.

الجدير بالذكر أن هذه الميزة بدأت تعمل فعلياً في هواتف “شاومي” و”نوكيا” العاملة بنظام تشغيل “أندرويد”، وخلال أسبوعين ستصل إلى كافة أجهزة تلك الهواتف.

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