غوغل تسبق فيسبوك و تشتري شركة Fitbit المصنعة للأجهزة الذكية

سبقت شركة غوغل ، شركة فيسبوك وقامت بشراء شركة Fitbit المطورة للأجهزة الذكية القابلة للارتداء .

حيث أقدمت شركة Google على هذه الخطوة بعد فترة وجيزة من إعلان فيسبوك عن نيتها الاستحواذ على هذه الشركة (Fitbit) .

بدوره ، علق رئيس قسم الأجهزة والخدمات غوغل على ذلك بالقول : ” إن شراء Fitbit يمثل فرصة للاستثمار بشكل أكبر في منصة Wear“.

ورأى أن بشراء غوغل للشركة، سيساعد ذلك على إدخال الأجهزة الذكية القابلة للارتداء كالأساور والساعات الذكية التي ستحمل علامة Made by Google إلى السوق .

أما عن التكلفة ، فبينت بعض التسريبات أن الصفقة صفقة شراء الشركة المذكورة ستكلف غوغل نحو 2.1 مليار دولارإلا أن المفاوضات بين الشركتين لم تنته بعد.

وتعتبر شركة Fitbit من أهم الشركات التي تنتج الأساور الذكية وتقنيات الأجهزة المحمولة المخصصة لمراقبة اللياقة البدنية.