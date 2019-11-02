غوارديولا يزور السعودية .. ما السبب؟

كشفت نادي مانشستر سيتي عن زيارة مدربه الإسباني بيب غوارديولا، خلال الفترة المقبلة إلى المملكة العربية السعودية .

وسيلقي بيب غوارديولا محاضرة في معهد إعداد القادة بمدينة “جدة”، بمشاركة المدربين السعوديين والمهتمين بالجانب الفني في كرة القدم.

ويعتبر معهد إعداد القادة في السعودية مركزاً لاستضافة العديد من المدربين العالميين، وإلقاء المحاضرات لنقل الخبرات الكبيرة والتجارب الفنية.

وسيحاول غوارديولا نقل خبراته في كرة القدم إلى المدربين السعوديين، ويتخللها حوار بين الجانبين للاستفادة من الخبرات الأجنبية.

وشهدت مسيرة غوارديولا تدريبه لبرشلونة وبايرن ميونخ، قبل أن يحط رحاله في مانشستر سيتي.

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وسبق أن زار المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو السعوديةْ مطلع الشهر الماضي، وألقى محاضرة في معهد إعداد بمدينة “جدة”.

مراسلون – رياضة