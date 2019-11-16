غسان مسعود يعود إلى الدراما المعاصرة .. إليكم التفاصيل

يستعد الفنان غسان مسعود للعودة إلى الدراما المعاصرة بعد فترة من الغياب من خلال مسلسل جديد سيحمل عنوان ” مقابلة مع السيد آدم ” وهو من تأليف وإخراج فادي سليم .

وكشف موقع سيدتي نت أن الفنانة رنا شميس ستتصدى للبطولة النسائية في العمل والذي من المقرر انطلاق عمليات تصويره خلال الفترة القادمة ، على أن يكون جاهزاً للعرض في موسم دراما رمضان 2020 .

وكان الفنان السوري اعتذر مؤخراً عن المشاركة في بطولة مسلسل ” حارس القدس ” الذي يتناول في سيرة المطران ” هيلاريون كابوجي ” للكاتب حسن م يوسف والمخرج باسل الخطيب .

يشار إلى أن غسان مسعود تنافس خلال موسم الدراما الماضي 2019 عبر بطولة المسلسل التاريخي ” الحلاج ” من تأليف أحمد المغربي وإخراج علي محي الدين علي .