غرامة مالية وإيقاف ضد لاعب مانشستر سيتي بسبب صورة

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إيقاف لاعب مانشستر سيتي برناردو سيلفا لمباراة واحدة، بالإضافة إلى فرض غرامة بقيمة 50 ألف جنيه إسترليني.

وجاء القرار على خلفية نشر سيلفا لصورة، عبر موقع “تويتر” يوم 22 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقارن اللاعب في الصورة ميندي بشخصية “كونجيتوس” الكارتونية، والتي تخص علامة تجارية مشهورة للحلوى في إسبانيا والبرتغال.

ورغم حذف سيلفا للصورة، وتعرض سيلفا لانتقادات من منظمة (كيك.إت.أوت) البريطانية المناهضة للتمييز.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم: “تم إيقاف سيلفا مباراة رسمية واحدة وتغريمه 50 ألف جنيه إسترليني”.

وأضاف “سيلزم اللاعب بحضور دورة تعليمية بشكل مباشر بعد اعترافه بانتهاك أحد بنود لائحة الاتحاد الإنجليزي”.

وأكد الاتحاد أن ما قام اللاعب يعد انتهاكا لبند في لائحة الاتحاد الإنجليزي “يحظر إهانة و/أو القيام بفعل غير لائق و/أو الإضرار بسمعة الرياضة”.

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وسيغيب برناردو سيلفا عن مانشستر سيتي أمام ضيفه تشيلسي، يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

مراسلون – رياضة