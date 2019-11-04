عمر السومة يكشف حقيقة انضمام إلى النصر .. ويتحدث عن خلافه مع أحمد الصالح

كشف نجم منتخب سوريا عمر السومة مهاجم الأهلي السعودي، عن حقيقة رحيله عن ناديه والانتقال لصفوف النصر.

وقال اللاعب السوري: “طلبت مغادرة الأهلي – بعد توديع البطولة الأسيوية – وأصريت على ذلك بعد مباراة العدالة”

وأضاف: تفاجأت أن كل ما يحدث في الأهلي يصل لتويتر سريعاً وهو من أكبر السلبيات”.

وتابع السومة “لم يسع اللاعبون إلى إفشال الفريق من أجل المدرب، وعلاقتي مع زملائي بالفريق مميزة، وغير صحيح ما يشاع عن وجود مشاكل بيننا”.

وكشف السومة عن تفاوض النصر معه في الموسم الماضي، مؤكدا أنه أعطى النادي موافقته.

وأضاف “كنت لا أريد الخروج من الأهلي ولكن الغضب وقتها دفعني إلى الخطوة التي اتخذتها مع النصر”.

وأشار السومة إلى أنه اقتنع فيما بعد بالبقاء ضمن الأهلي، لافتا إلى أنه كان يريد المغادرة على سبيل الإعارة بسبب عدم الحصول على البطولات.

وبخصوص شارة القيادة في منتخب سوريا قال السومة: “لا يوجد أي خلاف بيني وبين أحمد الصالح بشأن الشارة”.

وأضاف “الصالح أحق بشارة القيادة، ولكن المدرب اختارني لقيادة المنتخب رغم طلبي بمنحها لأحمد الصالح”.

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وأعلن عمر السومة أنه نصح إدارة النادي الأهلي، بالتعاقد مع أحمد الصالح عندما احتاج الفريق لمدافع.

مراسلون – رياضة