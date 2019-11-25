علماء يكشفون مدى خطر الكويكب الذي يقترب من الارض

أكد أحد الباحثين الروسيين في معهد بحوث الفيزياء النووية بجامعة موسكو الحكومية، بأن الكويكب الذي عثر عليه مؤخراً أخصائيو وكالة “روسكوسموس” الذي يقترب من الارض لا يشكل تهديداً خطيراً عليها.

وأفاد الباحث ألكسندر بانوف، بأن أهمية التقارير الأخيرة حول اكتشاف كويكب صغير ، تكمن في الإنذار حول الوضع الخطير في الفضاء الخارجي القريب من الارض يعمل بشكل جيد بالفعل.

فيما أشار رئيس قسم الفيزياء وتطور النجوم بمعهد علم الفلك التابع للأكاديمية الروسية للعلوم “دميتري فيبي” إلى أنه لم يرَ شيء خطير في الكويكب المكتشف.

يذكر أن وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس” أعلنت قبل أيام بأن نظام مراقبة الفضاء التابع لها رصد اثنين من الكويكبات الخطيرة التي تهدد الارض خلال آخر 3 أشهر.

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