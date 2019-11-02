علماء يكتشفون ظاهرة خطيرة تهدد الغابات على الأرض

اكتشف العلماء ظاهرة خطيرة تهدد الغابات على الأرض وقد تؤدي إلى تأثيرات كارثية على حياة الإنسان.

وأفاد العلماء بأن ظاهرة تقلص أعداد الحشرات بشكل كبير وصلت نسبته إلى الثلث مناطق مختلفة من العالم لها تأثير كارثي على للإنسان في الغلاف الحيوي للأرض.

و ذكر موقع “عمون” الأردني بأن التقلص بأعداد الحشرات لا يشمل فقط المناطق التي تخضع للمعالجة بالمبيدات، بل أيضاً الغابات والمحميات الطبيعية على سطح الأرض .

وأضاف الموقع بأن الباحثون جمعوا قرابة 2700 نوع من 300 منطقة، واتضح أن أعداد معظم أنواع الحشرات قد تقلصت خلال السنوات العشر الأخيرة.

كما تبين أن الأنواع النادرة من الحشرات اختفت ولم يعد لها وجود في مناطق توطنها السابقة، وانخفضت الكتلة الحيوية في الغابات منذ عام 2008 وإلى الآن بنسبة 40%، وفي المراعي والسهوب إلى ثلث ما كانت عليه سابقاً.

وأكد التقرير بأن الحشرات اختفت في كافة الغابات والمروج التي درسها العلماء، وكذلك في غابات الصنوبر التي يستخدمها البشر والغابات التي ضمن المحميات الطبيعية.

و أشار العلماء إلى أن هذا الانخفاض الحاد في أعداد الحشرات على سطح الأرض يدعو للقلق.