عشبة مفيدة للشعر وخاصة المصبوغ .. تعرفوا إلى فوائد نبات المد

تعتبر عشبة المد من الأعشاب المعروفة والتي تستخدم للعناية بالشعر، وتتميز بخصائص فريدة، ويطلق عليها أسماء كثيرة مثل نبتة الشورى أو القرم.

وتعتبر من النباتات البحرية التي تعيش بالقرب من ضفاف البحار، حيث أنها تعيش في الماء المالح، وتنتشر هذه العشبة بكثرة في الجنوب الشرقي من قارة آسيا.

عشبة المد للشعر المصبوغ

يوجد الكثير من التحذيرات من استخدام هذه العشبة على الشعر المصبوغ بالصبغات الكيميائية، ولذلك تستخدم فقط على الشعر الطبيعي والشعر المصبوغ بالصبغات الطبيعية مثل الحناء، أما أهم فوائدها للشعر فهي كما يلي:

تمنح الشعر الترطيب العميق وتعوضه عن الرطوبة التي يفقدها بسبب الصبغة والخطوات التجميلية المتعددة.

تنعم الشعر وتفرده وتزيل منه الخشونة.

تمنح الشعر اللمعان والحيوية، وتزيد من طوله.

تقوي بصيلاته وتمنع تساقطه وتزيد من كثافته.

طريقة استخدام عشبة المد للشعر

تمزج عشبة المد مع قليل من الزيت والحناء، ويضاف إليها الماء الفاتر وتترك لمدة عشر دقائق على الأقل كي تنقع.

ومن ثم يوضع المنقوع على الشعر، وتفرك به فروة الرأس جيداً، ويترك المزيج على الشعر لمدة أربع ساعات على الأقل، ويفضل تغطية الرأس بغطاء من البلاستيك للحصول على نتائج ممتازة.

عشبة المد .. فوائد عامة :

يوجد لعشبة المد العديد من الفوائد ومن أهمها ما يلي:

تستخرج من أوراقها العديد من المواد الضرورية التي تستخدم للعناية بالشعر ومنحه الصحة والحيوية.

تزيد من جمال الشواطئ التي تزرع فيها، وتمنحها تنوعاً رائعاً بين الخضرة والرمال والماء.

تساعد في استقرار الطيور المهاجرة وتشجيعها على التكاثر والعيش قرب المياه المالحة.

تقلل من تآكل الشواطئ الذي ينتج عن ضربات مياه الأمواج.

تعتبر غذاءً للكثير من الحيوانات والطيور خصوصاً في وقت الجفاف مثل البقر والإبل.

تزيد من الثروة البحرية، حيث يعيش في المحيط الذي تكون فيه العديد من الكائنات البحرية مثل سمك البوري والجمبري، بالإضافة إلى 36 نوعاً مختلفاً من الأسماك.

تدخل في تحضير العديد من المستحضرات الخاصة بالشعر.

تخلو من أية آثار سلبية على الجسم، إذ أثبتت الدراسات إيجابيتها وفعاليتها في منح الجسم العديد من الفوائد، ولم ترد تحذيرات بشأن استخدامها.