عشبة عروق الصباغين .. فوائد كثيرة لصحة العين والأمعاء

تسمى عشبة عروق الصباغين أيضا بقلة الخطاطيف، أو العروق الصفر، وينتمي إلى الفصيلة الخشخاشية وهذه العشبة تعتبر من الأعشاب ثنائية الحول، ولها أزهار صفراء اللون، أما أوراقه فمستديرة وكبيرة وخضراء اللون، والنصف العلوي منها لونه أخضر فاتح، أما النصف الآخر فلونه أخضر مائل للزرقة، ويصل ارتفاع هذا النبات إلى ما يقارب 70 سنتيمترا، أما ساق هذا النبات فهي جوفاء.

تعتبر هذه النبتة من النباتات الطبية التي استخدمت في علاج العديد من الأمراض، وفي هذا المقال سنذكر فوائد نبتة عروق الصباغين.

فوائد عشبة عروق الصباغين

تساهم في زيادة صحة العينين وتقوية النظر وتصفيته.

تدر الصفراء من المرارة، لذلك تعتبر من الأعشاب المفيدة في علاج مرض الصفار، كما تفتت حصى المرارة وتسكن آلامها.

تقلل من احتمالية الإصابة بسرطان البنكرياس، كما تعالج سرطان الوجه وسرطان الجلد.

تعالج التهابات الكبد.

تعالج التهاب المفاصل الروماتيزمي.

تساعد في تسكين آلام الأسنان، وذلك بمضغ أجزاء منها في الفم.

تعالج مرض الهربس والميلانوما والقوباء الجلدية والبهاق.

تعالج قرحة المعدة ومشاكل الأمعاء والاثني عشر.

تساعد في زيادة الشهية لتناول الطعام.

تعالج الأكزيما والصدفية ومرض الربو التحسسي ومسمار القدم.

تعالج التهابات القصبات ومرض السعال الديكي.

تزيل مرارة الفم التي تنتج غالبا عن حدوث اضطرابات في الغدد الهضمية وإفرازاتها.

تعالج العديد من الأمراض الجلدية القوية وخصوصا الالتهابات الجلدية الجافة، حيث يوضع على الجلد عصير الأوراق الطرية.

تخفض ضغط الدم المرتفع.

تزيد في إدرار العرق، كما أنها تدر البول وتنقي الدم من الفضلات والسموم.

تعمل كمضادة للتشنجات والتقلصات التي تحدث في أماكن عديدة في الجسم وخصوصا الجهاز الهضمي.

تعمل كمخدر ومسكن لآلام الجسم المختلفة.

تزيد بياض العين وتنقي لون الملتحمة.

معلومات عن عشبة عروق الصباغين

الموطن الأصلي لهذه العشبة هو مناطق غرب آسيا وقارة أوروبا، والمناطق الشمالية من إفريقيا ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، وينتشر وجوده في المناطق القريبة من المنازل وفي الأراضي الصحراوية.

المواد الفعالة في هذه العشبة هي جميع أجزاء العشبة التي تكون ظاهرة فوق الأرض، بالإضافة إلى العضارة المائية للنبات، الأزهار والأوراق، أما العروق والجذور لا تستخدم.

يمنع استخدامها من قبل النساء الحوامل أبدا، كما يمنع تناولها من قبل النساء المرضعات والأطفال.

قد تسبب الصداع القوي والتحسس.

يمنع تناولها من قبل الأشخاص المصابين بمرض السكري.

تسبب الإسهال الشديد لبعض الأشخاص، كما تسبب الإصابة بالاكتئاب.