عراك وشجار في نادي ميلان قبل مواجهة يوفنتوس .. ماذا حصل ؟

قبل مواجهة يوفنتوس و ميلان ، شهدت تدريبات “الروسونيري” حصول شجار بين لاعب الفريق فرانك كيسي والمدرب ستيفانو بيولي.

وحصل ذلك بعد تأخر كيسي عن التمرين، ما سبب انفعال المدرب بيولي ليهاجم العاجي الذي رد على مدربه.

وكشفت صحف إيطالية أن هذه الواقعة، قد تعجل من رحيل كيسي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويفكر ميلان بالاستغناء عن كيسي، في حال وصول عرض يبلغ 25 مليون يورو.

ويعاني ميلان في هذه الفترة، بعد تحقيقه سلسلة من النتائج السلبية، حيث خسر 6 مرات مقابل 4 انتصارات وتعادل وحيد.

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ويحتل النادي المركز الـ12 على سلم ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة، بينما يوفنتوس يحتل الصدارة بـ 29 نقطة.

مراسلون – رياضة