عابد فهد يُسلط الضوء على كواليس مسلسل هوس ( صور )

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عابد فهد

بدأ الفنان عابد فهد تصوير مشاهده في عُشارية ” هوس ” إلى جانب الفنانة اللبنانية هبة طوجي ، والعمل من تأليف ديالا الأحمر وإخراج محمد لطفي .

وشارك النجم السوري الجمهور عدداً من الصور التي تجمعه ببطلة المسلسل من كواليس التصوير ، وذلك عبر إحدى صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي .

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🎬🎥 #عابد_فهد #هوس #abedfahed

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وبدا في إحدى الصور الانسجام الكبير الذي يجمع بين الثنائي الجديد ، الأمر الذي لفت أنظار المتابعين خاصة وأن طوجي تخوض تجربتها الدرامية التلفزيونية للمرة الأولى ، بعد مسيرة غنائية وتمثيلية غنية خاضتها عبر أربعة أعمال مسرحية رحبانية .

ويتحضر الفنان عابد فهد لتصوير عُشارية أخرى بعنوان ” فايروس ” وهي من تأليف حازم سليمان وإخراج عامر فهد ، ويسلط العمل القصير في أحداثه الضوء على بعض البشر الذين ينغصون عيش من حولهم وينشرون الأرّق بينهم كما تفعل الفيروسات .

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