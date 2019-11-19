عائلة سورية في ألمانيا اعتدت على الشرطة أكثر من 20 مرة !

ألقى الأمن في ألمانيا القبض على عائلة سورية ( أب وأبنائه ) ، قامت بالاعتداء على دوريات الشرطة أكثر من مرة .

وبينت صحفية “متل دوتشه” الألمانية أن أب سوري (48 عاماً) وأبناءه (26 عاماً) و (23 عاماً) قاموا بسب الشرطة وتهديدها في أكثر من حادثة .

وعن الاعتداءات التي قامت بها تلك العائلة ، ذكرت الصحيفة أنه في إحدى المرات قام الابن الأكبر بمهاجمة الدورية وركل سيارة الشرطة بسبب مصادرة رخصة القيادة.

كما قام الابن نفسه بركل باب الشرطة وتهديد عناصر منهم بأنه سوف يفرغ رصاص مسدسه في رؤوسهم وذلك أثناء مراجعة قسم الشرطة لاستعادة رخصة القيادة.

وفي حادثة أخرى ، أقدمت هذه العائلة على ضرب ضابط شرطة أثناء قيام دورية بمهمة بحث في محل تديره العائلة.

ولم تتبين بعض أسباب ودوافع إقدام تلك العائلة على هذا النوع من الاعتداءات لكن سيمثل في الوقت الحالي الأب وأبناؤه أمام المحكمة حيث أنهم متهمون حتى الآن بأكثر من 20 حادثة في ألمانيا بما فيها تجارة الحشيش.