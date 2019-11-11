ظاهرة غير عادية في مصر … المواطنون يشتكون من هجوم الذباب

اشتكى المواطنون المصريون من انتشار الذباب بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

وأثار انتشار الذباب في مصر بصورة متزايدة كثيرا من التساؤلات، على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أكدوا أنهم يواجهون صعوبة في التخلص منه.

و نقلت صحيفة “الوطن” المصرية عن أستاذ التغيرات المناخية بمركز البحوث الزراعية في مصر ، الدكتور محمد علي فهيم، بأن سبب انتشار الذباب بشكل كبير يعود للتغييرات في الجو مما يؤدي لحركة غير طبيعية لبعض الحشرات.

وأشار إلى أن الذباب يأتي بين المواسم ولديه حساسات عالية، فالصيف هو الفصل المفضل له والشتاء غير المفضل فيكون ظهوره فيه قليلاً، والسبب في ذلك التذبذبات الحرارية ما بين الليل والنهار مما يزيد من نشاط الحشرات .

و أضاف أيضاً بأن الأمطار المبكرة في الخريف من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة في نشاط غير اعتيادي للذباب.

كما نصح المواطنون باتخاذ الحذر وعدم استخدام المبيدات الكيماوية، وطرد الذباب بعدة طرق طبيعية، بينها استخدام الزيوت العطرية، مثل زيت النعناع، القرنفل، شجرة الشاي، والليمون.

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