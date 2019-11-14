طريقة سهلة لقراءة الرسائل المحذوفة عبر واتساب في الأندرويد

يرغب الكثير من الناس في إعادة استرجاع الرسائل المحذوفة عبر تطبيق واتساب لقراءتها وتعديلها ثم إرسالها.

ولكن أصبح اليوم بإمكان مستخدمي واتساب رؤية أول الرسالة المستلمة بواسطة نظام الإشعارات الموجود في جميع أجهزة الأندرويد.

حيث تتميز معظم الأجهزة بميزة حفظ جميع الإعلامات حول الرسائل الواردة بينما بعضها الآخر لا يمتلك هذه الميزة وتحتاج لاستخدام تطبيق خاص بها .

إليكم الطريقة لحفظ الإشعارات الواردة من واتساب :

أولاً : قم بتثبيت تطبيق “Notisave” من متجر غوغل للتطبيقات.

ثانياً : عند تشغيله للمرة الأولى سيطلب منك صلاحيات لحفظ الإشعارات قم بالموافقة على ذلك.

ثالثاً : اختر التطبيقات التي تريد أن يقوم التطبيق بحفظ الإشعارات لها ومن بينها تطبيق واتس آب .

وبهذه الطريقة سيقوم التطبيق بحفظ كل الإشعارات التي تصلك عبر الواتساب يمكنك الرجوع إليها في أي وقت.

كما يمكنك قراءة الرسائل دون الحاجة إلى الدخول للتطبيق.

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