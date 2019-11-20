طرق علاج النمش في الوجه دون ظهور مضاعفات صحية

تعد مشكلة النمش إحدى المشاكل الصحية التي تعاني منها البشرة، كغيرها من المشاكل التي تترك أثرا عليها مثل: الكلف أو الهالات السوداء والبقع الداكنة، وتتجه النساء إلى علاج هذه المشكلة عن طريق استعمال المستحضرات التجميلية إما لإخفاء العيوب أو لعلاجها.

وبجميع الحالات، فهناك العديد من المضاعفات الصحية التي تنتج جراء استعمالها، وسيتم تقديم أهم المعلومات حول حقيقة معالجة النمش.

طرق علاج النمش

هناك العديد من الطرق التي ينصح باتباعها من أجل معالجة النمش الذي يظهر في أماكن مختلفة من البشرة، مثل الوصفات الطبيعية التي تحتوي على مواد طبيعية خالية من أي مادة كيميائية ذات تأثير سلبي على البشرة، ومن أهم هذه الوصفات العلاجية ما يأتي:

اللبن الزبادي لمعالجة النمش:

يوضع اللبن الزبادي على البشرة تحديدا الأماكن التي تظهر فيها النمش.

يترك اللبن حتى يجف تماما.

يشطف بالماء الدافئ.

ينصح بتكرار العملية أكثر من مرتين في الأسبوع الواحد.

علاج النمش بالبصل الأحمر:

يقشر البصل الأحمر ويغسل جيدا، ثم يقطع إلى شرائح رقيقة.

توضع الشرائح على أماكن النمش الموجودة على البشرة.

ينصح بتكرار العملية مرتين على الأقل أسبوعيا.

العسل الطبيعي:

يٌخلط العسل الطبيعي مع القليل من الماء الدافئ.

يدهن الخليط على الأماكن التي يوجد بها النمش.

يترك العسل على البشرة حتى يجف تماما، ثم يغسل بالماء.

ينصح بتكرار العملية على الأقل ثلاث مرات أسبوعيا للحصول على النتائج المرجوة.

علاج النمش بواسطة لب الليمون:

يخلط كل من لب الليمون مع القليل من السكر معا.

يوضح لب الليمون المخلوط مع السكر على أماكن النمش على البشرة.

تفرك الخلطة جيدا على البشرة لمدة عشر دقائق.

تغسل المنطقة بالماء الدافئ.

ينصح بتكرار الخلطة مرتين في الأسبوع للحصول على النتائج المطلوبة.

علاج النمش بالمشمش:

تغسل حبات المشمش جيدا للتخلص من الأتربة والأوساخ، ثم تقطع إلى قسمين.

تفرك المنطقة المصابة بالنمش بلب المشمش جيدا لمدة لا تتجاوز الخمسة عشر دقيقة.

تغسل المنطقة جيدا بالماء الدافئ.

تكرر العملية من مرتين إلى الثلاث مرات أسبوعيا للتخلص من النمش.

أنواع النمش

يوجد هناك نوعان من النمش الذي يصيب البشرة وغالبا ما يصيب أصحاب البشرة البيضاء، وفيما يأتي أهم المعلومات عن أنواع النمش:

النمش الذي ينتج عند التعرض لفترات طويلة من الزمن تحت أشعة الشمس المباشرة، مما يجعل البشرة أقل نضارة.

النمش الوراثي والذي يصيب أصحاب البشرة البيضاء.