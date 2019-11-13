طالبان ضحية جريمة قتل ضمن الحرم الجامعي في السويداء

هزت جريمة مروعة محافظة السويداء يوم أمس ، تمثلت بمقتل أحد الطلاب برصاص طائش ناتج عن إطلاق شخص الرصاص في الحرم الجامعي .

وذكر موقع ” صاحبة الجلالة ” أن الطالب الجامعي وسيم حسين الطرودي قتل أمام مدخل جامعة عريقة في الريف الغربي لمحافظة السويداء يوم أمس الثلاثاء .

ونقل الموقع عن الطلاب الذين شهدوا الحادثة أن أحد أخطر المجرمين في المنطقة قام بفتح نار بندقيته على الطلاب دون معرفة السبب الحقيقي وراء ذلك، ما أدى إلى إصابة الطرودي ووفاته على الفور، وإصابة طالب آخر يدعى ملهم الشاهين .

وأكد الطلاب أن القاتل يدعى “ع . ع” جاء إلى مدخل الجامعة بين الساعة الواحدة والواحدة بعد الظهر ، ونشب خلاف بينه وبين اثنين من طلاب الجامعة ليطلق الأول النار بشكل عشوائي ما تسبب بإصابة ووفاة الطالب وسيم الطرودي دون أن يكون له أي علاقة بالمشكلة.

وأفاد الأهالي بأن القاتل هو من أخطر المجرمين في المنطقة ومسؤول عن عشرات عمليات الخطف ، إلا أنه لاذ بالفرار .

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