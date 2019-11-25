لمرضى ضغط الدم .. معلومات عن الفلفل الأحمر يجب أن تعرفوها

ارتبط مرض ضغط الدم بالكثير من الأطعمة والمشروبات والتوابل وحتى الأعشاب ، سواء من ناحية دورها برفعه أو خفضه .

وكواحد من تلك الأطعمة ، نجد الفلفل الأحمر المعروف أيضاً باسم الفلفل الحريف، وهو نوع من التوابل المستخدمة في الطبخ والغذاء والدواء منذ آلاف السنين.

الفلفل الاحمر و ضغط الدم

أثبت الفلفل الأحمر أنه مفيد لمحاربة ارتفاع ضغط الدم، وفقاً لدراسة نشرت في عدد آب / أغسطس من مجلة Cell Metabolism من العام 2010.

في حين أن العنصر النشط الذي يمنح الفلفل حرارته – مركب يعرف باسم كبخاخات أو الكبساسين – قد يزيد الشعور بالطعم الحار، إلا أنه يؤدي أيضاً إلى استرخاء الأوعية الدموية.

ووجدت الدراسة التي أجريت على الفئران ، أن مستقبلات تسمى TRPV-1 أصبحت أكثر نشاطاً في الفئران عندما تناولوا الكبخاخات، والتي بدورها عملت على خفض ضغط الدم عندهم.

بينما وجدت دراسة أخرى نُشرت في مجلة (Current Medicinal Chemistry Cardiovascular Hematological Agents) أن الكبخاخات يؤثر على الأعصاب الحسية التي تعمل مع الأنظمة الهرمونية العصبية للمساعدة في خفض ضغط الدم.

نصيحة لمرضى ضغط الدم :

إذا كنتم تعانون من ارتفاع الضغط ، فلا تتناولوا الفلفل الحار كبديل للعلاج الطبي أو الأدوية التي وصفها الطبيب.

فالفلفل الأحمر ليس علاجاً لارتفاع ضغط الدم، ولكنه مكمّل قد يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع ولكن وفقاً للحالة الطبية.

وعلى الرغم من أن الفلفل الأحمر هو من أنواع التوابل الشائعة الاستخدام، إلا أنه يمكن أن يتفاعل مع بعض الأدوية ويسبب آثاراً ضارة.

لذلك من الأفضل أن تستشيروا طبيبكم عن أنواع الأدوية والمكمّلات الأخرى التي يجب أن تتناولوها.

يذكر أن للفلفل الأحمر فوائد كثيرة أخرى ، فهو يساعد على خفض الرغبة الشديدة لتناول الطعام في أوقات غير مناسبة أو بكميّات زائدة عن الحاجة، كما أنه يساعد على التخفيف من أكل القليل منه الجوع الشديد، ويكبح الرغبة في تناول المزيد من الطعام.

كما يخفض مستوى الكولسترول الضار في الدم، ويرفع الكولسترول الجيد، وهذا يساعد على تعزيز صحة القلب والشرايين، ويعتبر مضاداً قويّاً للالتهابات، كما انه يحتوي على مضادات أكسدة قوية، كالأوميغا3، والتي تساعد على محاربة السرطانات والأورام.