صور … هبة نور مبهرة بإطلالة بسيطة من الشيفون

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استعرضت الفنانة هبة نور أحدث إطلالاتها ، وشاركت المتابعين مجموعة من الـ صور الجديدة لها عبر حسابها الرسمي في تطبيق إنستقرام .

ظهرت خلال الـ صور وهي ترتدي فستاناً طويلاً من الشيفون الأزرق المبطن ، تميز بقصته الواسعة المريحة والنقوش الملونة التي زينته من الأمام على طوله ، ونسقت معه حذاءً ذهبياً ذو كعبٍ عالٍ .

يذكر أن الفنانة السورية تتحضر للمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل ” حرملك ” حيث ستستمر في تقديم شخصية زمردة التي جسدتها خلال الموسم الأول من العمل .

وكانت هبة نور اعتذرت مؤخراً عن المشاركة في المسلسل الاجتماعي ” يا مالكاً قلبي ” وأعلنت عن الأمر عبر لقاء إذاعي أجري معها على أثير إذاعة ميلودي FM .

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