صور لنهاية معركة شرسة بين فيل ضخم و تمساح

نشرت مؤسسة “كافونتا سافاري” في زامبيا، مجموعة من الصور تظهر نهاية مأساوية لفيل و تمساح بعد معركة دامية بينهما.

ويظهر في الصور جثة الفيل الضخم مرمية فوق التمساح الذي حاول افتراسه.

و ذكرت المؤسسة أنه تم استدعاء سلطات الحديقة للتحقيق في وفاة الفيل وإزالة الأنياب، لم تجد سلطات المتنزه أي أثر لاعتداء بشري على الفيل.

فيما اعتقد الخبراء أن الفيل أصيب حين كان ملاحقاً من قبل تمساح مفترس ،وبعدها انهار وسقط عليه بينما كان يحاول الزحف نحو النهر.

وأشارت المؤسسة إلى أن الحادث وقع في حديقة “ساوث لوانغوا الوطنية” في زامبيا، في وقت سابق من الشهر الجاري.