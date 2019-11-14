شمس الملا تحدثت عن الحب و حيّرت الجمهور ( صور )

أعلنت شمس الملا قبل فترة وجيزة دخولها عالم الترويج على الانترنت ، وكشفت عن سعادتها الكبيرة بالخطوة التي أقدمت عليها خاصة وأنها جاءت على مقاسها ومناسبة لأسلوبها في الظهور عبر صفحاتها الاجتماعية .

وأطلت اليوم على المتابعين من خلال صورة جديدة نشرتها عبر حسابها الرسمي في Instagram ، بدت خلالها بإطلالة عصرية غير متكلفة ، وظهرت وهي ترتدي توب أبيض كاشف أبرز رشاقتها ، نسقته مع تنورة Cloche من اللون الأسود .

واستطاعت شمس أن تشُدَّ أنظار المتابعين إلى المنشور ، إذ أنها أرفقته بتعليق تحدثت فيه عن الحب ، الأمر الذي أثار تساؤلات الجمهور حول إمكانية دخولها في علاقة عاطفية جديدة .

وكانت شمس الملا قد أعربت عن سعادتها بقدوم فصل الشتاء ، وشاركت المتابعين صورة شتوية جديدة لها ، اعتمدت خلالها الظهور بـ Pajamas من قماش البشكير السميك .