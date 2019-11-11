ابنة باب الحارة تُثير الجدل مجدداً بملابسها الجريئة ( صورة )

تداولت إحدى الصفحات الناشطة على منصات التواصل الاجتماعي صورة جريئة للصاعدة شمس الملا ، ابنة مخرج باب الحارة ، بدت خلالها وهي تجلس داخل السيارة .

وأطلت مرتدية salobit قطني كشف عن أجزاء كبيرة من جسدها ، كما ظهرت وهي تقوم بحركاتٍ معينة في وجهها أثناء التقاطها للصورة على طريقة الـ سيلفي .

وانطلقت على أثره مجموعة من التعليقات السلبية التي انتقدت إطلالتها وجرأتها الكبيرة في الظهور ، واتهمها بعض النشطاء بتخطي حدود الجرأة وعدم احترام عادات وتقاليد المجتمع العربي .

يشار إلى أن الملا اشتهرت في وطننا العربي بعد مشاركتها في الجزء التاسع من مسلسل ” باب الحارة ” بدور الفتاة صفا التي تلجأ إلى حارة الضبع متنكرة بزيّ الرجال هرباً من الفرنسيين وذلك بعد أن قتلت عدداً منهم انتقاماً لوالديها .

يذكر أن شمس الملا بدأت مؤخراً بالعمل كوجه إعلاني ، وخضعت مؤخراً لعدة جلسات تصوير خاصة بهدف التسويق للعلامات التجارية التي تتعاقد معها ، حيث تقوم بالترويج لمنتجاتهم وسلعهم التجارية عبر حسابها الرسمي في تطبيق إنستقرام .