شمس الملا تعود بإطلالة بيضاء ( صورة )

بدأت الفاشينيستا شمس الملا العمل في الترويج لبعض العلامات التجارية الخاصة بمستحضرات التجميل والحقائب ، بالإضافة إلى المجوهرات الماسية .

وفاجأتنا شمس بصورة جديدة لها نشرتها عبر إحدى حساباتها الرسمية الخاصة ، أطلت من خلالها وهي تروج لأحد المطاعم الأوروبية الموجودة في مدينة دبي مكان إقامتها .

ولم توضح إن كانت قد تعاقدت معهم لتكون الوجه الإعلاني للمطعم الشهير ، أمّ أنها تنصح به متابعيها لا أكثر ، وأطلت شمس بتوب كاشف بقصة x لناحية الصدر ، نسقته مع تنورة قصيرة من الدانتيل ، واستكملت ظهورها بحقيبة Louis Vuitton وحذاءٍ شفاف .

وكانت شمس الملا قد خضعت لعدة جلسات تصوير خاصة بهدف التسويق للعلامات التجارية التي تتعاقد معها ، حيث تقوم بالترويج لمنتجاتهم وسلعهم التجارية عبر حسابها الرسمي في تطبيق إنستقرام .