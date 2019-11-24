شمس الملا تتوجه إلى المتابعين برسالة حبٍ قصيرة ( صور )

شاركت شمس الملا المتابعين عبر إحدى حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي ، مجموعة من الصور الحديثة لها ، بدت خلالها بإطلالة عصرية هادئة وغير متكلفة .

اعتمدت الظهور فيها ببلوز من قماش الشاش الأبيض تميز بأكمامه الطويلة الـ Cloche ، ارتدت معه سروال قطني باللون الوردي ذو خصرٍ عالٍ ، واستكملت إطلالتها بحقيبة يدٍ صغيرة ، وقوس من اللؤلؤ الأبيض زينت به شعرها .

وعلقت على الصور متمنية لجميع متابعيها أسبوعاً مليئاً بالروعة والنِتّاج ، وكتبت : ” أتمنى لكم أسبوعاً مثمراً ورائعاً ” .

وكانت شمس الملا قد أعلنت قبل فترة وجيزة دخولها عالم الترويج على الانترنت ، وكشفت عن سعادتها الكبيرة بالخطوة التي أقدمت عليها خاصة وأنها جاءت على مقاسها ومناسبة لأسلوبها في الظهور عبر صفحاتها الاجتماعية .