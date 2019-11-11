شكاوى كثيرة من نسخة واتساب الجديدة… هذا ما يحصل للهواتف

عبر الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية بنظام “أندرويد” عن استياءهم بسبب التحديثات الجديدة على تطبيق واتساب التي تستنزف عمر بطارية هواتفهم بنسبة تصل إلى 50% في غضون ساعات.

وأكد المستخدمون بوصول تنبيهات على هواتفهم تشير إلى أن واتساب، استغل البطارية أثناء “الاستخدام النشط” لنحو 1.5 ساعة ، على الرغم من فتح التطبيق لفترة وجيزة فقط.

و ألقى الكثيرون اللوم على تحديث واتساب ، حيث يبدو أن مستخدمي هواتف “ون بلس” هم الأكثر تضرراً.

فيما اقترح البعض فكرة إيقاف “التحكم الذكي” للبطارية، لوقف هذا الخلل المزعج، أو تعطيل تشغيل واتساب ويب.

واقترح آخرون “إيقاف عمل” التطبيق قبل النوم، لمنع استنزاف البطارية خلال الليل، أو تقييد معالجة الخلفية أثناء مسح ذاكرة التخزين المؤقت.

و يبدو أن بعض هواتف “شاومي” و”هواوي” و”سامسونغ غالاكسي” ، تتمتع بالحصانة من التحديث الجديد الذي يستنزف عمر البطارية.

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