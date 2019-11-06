شاهد : يوفنتوس يبلغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بـ هدف في الوقت القاتل

رياضة
شاهد : يوفنتوس يبلغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بـ هدف في الوقت القاتل

بلغ يوفنتوس ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على لوكوموتيف موسكو بنتيجة (2-1)، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في المسابقة الأوروبية.

ولم يتأخر الوفي بالتسجيل، حيث أحرز آرون رامزي هدف التقدم لفريقه بالدقيقة الـ4 من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة الـ12 عادل لوكوموتيف النتيجة، عن طريق لاعبه أليكسي ميرانشوك.

وفي الوقت بدل الضائع من زمن اللقاء، خطف دوغلاس كوستا هدف الفوز ليوفنتوس.

وبهذه النتيجة وصل يوفنتوس إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، فيما بقي رصيد لوكوموتيف موسكو 3 نقاط في المركز الثالث.

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واستطاع اليوفي التأهل إلى الأدوار الإقصائية في أمجد الكؤوس الأوروبية، قبل جولتين على انتهاء دور المجموعات

مراسلون – رياضة

 

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