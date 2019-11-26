شاهد : منتخب العراق يتجلوز قطر بهدفين في ( خليجي 24) .. تألق محمد قاسم

تغلب منتخب العراق على نظيره القطري بهدفين لهدف، في افتتاح بطولة كأس الخليج (خليجي 24)، على ستاد خليفة الدولي.

وافتتح المنتخب العراقي التسجيل عن طريق محمد قاسم في الشوط الأول، حيث سجل هدفين في الدقيقتين 18 و28.

قبل أن يقلص المنتخب العراقي الفارق عن طريق عبد العزيز حاتم في الدقيقة 49، من زمن الشوط الثاني.

وشارك المنتخب العراقي بغياب 7 من اللاعبين أساسيين، بسبب ارتباطهم مع أنديتهم خارج آسيا، ومع نادي الشرطة الذي خاض مباراة بكأس الأندية العربية.

وتضم المجموعة الأولى في “خليجي 24” كل من قطر والعراق، والإمارات واليمن.

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وكان افتتح أمير قطر رسميا بطولة كأس الخليج، التي تستضيفها الدوحة، خلال الفترة من 26 تشرين ثان/نوفمبر، وحتى الثامن من كانون أول/ديسمبر المقبل.

مراسلون – رياضة