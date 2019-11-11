شاهد: مقاتل يسقط خصمه بضربة مميتة تفقده الوعي خلال 16 ثانية فقط

تمكن مقاتل أميركي يدعى كريستيان إدواردز، من إسقاط مواطنه سيزار بينيت، بالضربة القاضية في نزال ضمن بطولة “Bellator 233”.

وجرى النزال بين المقاتلان الأميركيان، ضمن الفنون القتالية المختلطة (MMA) في أوكلاهوما.

واستطاع إدواردز توجيه ضربة قاضية بشكل مميت، عن طريق قدمه إلى حنك سيزار بينيت.

وكاد إدواردز أن يضع فك بينيت في كفه، ليسقطه على الأرض ما أدى إلى فقدانه الوعي.

وحصل الضربة القاضية بعد مرور 16 ثانية فقط، من بداية الجولة الأولى للنزال.

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ووصل كريستيان إدواردز صاحب الـ 21 عاماً، إلى انتصاره الثاني في مسيرته دون أن يتعرض لأي هزيمة.

في المقابل تعرض سيزار بينيت ابن الـ 32 عاماً، إلى الهزيمة الأولى في نزال ضمن القفص.

مراسلون – رياضة