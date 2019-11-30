شاهد: مقاتل من روسيا يقصي خصمه بـ ضربة قاضية كادت تنهيه

تمكن مقاتل روسي في الفنون القتالية المختلطة، من إقصاء مواطنه ميخائيل كوكليايف، خلال نزال بين الطرفين في العاصمة الروسية موسكو.

ونجح ألكسندر يميليانينكو عبر استخدام الضربة القاضية، من الفوز على ميخائيل كوكليايف، بعد تبادل للكلمات بينهما.

وارتكب كوكليايف خطأ في الجولة الأولى، عندما اندفع نحو منافسه دون حماية وجهه، واستغل يميليانينكو ذلك ليوجه ضربة قوية لخصمه.

ورغم ذلك عاد كوكليايف ونهض، لكنه استعان بحبال الحلبة كما أنه لم يقدر على الاستقامة خلال عد الحكم للعدد 10، ما سبب هزمته.

شاهد أيضاً: ضربة قاضية من مقاتل أميركي تمنحه لقب مجلس الملاكمة العالمي وتتسب بإيقاف النزال

وسبق أن تشابك يميليانينكو، وكوكليايف في أحد مطاعم موسكو مطلع الشهر الماضي، وأدت تلك المشاجرة إلى إصابة كوكليايف بجرح في الحاجب.

مراسلون – رياضة