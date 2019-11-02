شاهد : محمد صلاح يحتفل مع مكة بعيد الهالوين مجدداً .. هيكل عظمي

استمر نجم ليفربول محمد صلاح لاعب منتخب مصر، بالاحتفال بعيد “الهالوين”، الذي يصادف ليلة 31 أكتوبر /تشرين الأول من كل عام.

وعبر حسابه الشخصي على موقع “انستغرام”، نشر صلاح صورة مع ابنته مكة حيث كان يحتفل مع طفلته بالهالوين.

ويشتهر هذا العيد بارتداء الناس الملابس المخيفة والمرغبة، وبهذه المناسبة ارتدى محمد صلاح لباس أسود رسم عليه هيكل عظمي.

وارتدت ابنة اللاعب المصري زياً مشابهاً لوالدها.

وقبل أيام نشر صلاح أيضاً صورة له على “انستغرام” وهو يرتدي قميصاً أسود اللون ويحمل في يديه ‏عنكبوتين من الفرو.

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وعلق محمد على الصورة التي نشرها على حسابه بموقع تويتر، بالقول: “أحاول جاهداً أن ‏أبدو مخيفا”.

مراسلون – رياضة