شاهد محمد صلاح لاعب ليفربول يمارس رياضة جيدة بعيداً عن كرة القدم (صور)

خلال حصة تدريبية لنادي ليفربول ، قام النجم المصري محمد صلاح بممارسة كرة السلة خلال الاستعدادت، لمنافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونشر صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، بعض الصور تظهره وهو يتدرب على كرة السلة.

وشهد هذا الموسم، مشاركة المصري في 11 مباراة مع “الريدز” ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل خلالها 6 أهداف وصنع 3.

ويحتل ليفربول صدارة “البريميرليغ” برصيد 37 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.

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وحققت كتيبة المدرب الألماني يورغن كلوب الانتصار في آخر 13 مباراة على ملعبه في الدوري، وهي أطول سلسلة انتصارات متتالية للريدز في تاريخ الدوري.

مراسلون- رياضة