شاهد: مانشستر سيتي يتخطى تشيلسي بهدفين لـ هدف .. تألق رياض محرز

تغلب مانشستر سيتي على تشيلسي بهدفين مقابل هدف، في قمة مباريات الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح تشيلسي التسجيل عن طريق نجم خط وسط الفرنسي نغولو كانتي، في الدقيقة 21 من زمن اللقاء.

ولكن النجم البلجيكي كيفن دي بروين، في إدراك هدف التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة الـ29.

وأحرز هدف النجم الجزائري رياض محرز، هدف الفوز للسيتي في الدقيقة الـ37، من مجهود فردي رائع.

وبهذا الفوز ارتقى مانشستر سيتي ، للمركز الثالث بوصوله إلى 28 نقطة، في المقابل توقف رصيد تشيلسي عند 26 نقطة في المركز الرابع.

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مراسلون – رياضة