شاهد: ليونيل ميسي وزملائه في المنتخب يغادرون من السعودية إلى “إسرائيل”

بعد انتهاء مباراة “السوبر الكلاسيكو” بين البرازيل والأرجنتين، غادرت بعثة “التانغو” بقيادة ليونيل ميسي من السعودية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووصل ميسي وزملائه على متن طائرة أردنية، حيث انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوصل وصول بعثة الأرجنتين إلى فلسطين المحتلة.

وستجري مباراة ودية بين منتخب الأرجنتين ونظيره الأوروغوياني، الاثنين، على ملعب “بلومفيلد” في “تل أبيب”.

وقال مدرب الأرجنتين سكالوني: “بعض اللاعبين عانوا من الإرهاق بعد المباراة ضد البرازيل، وهو أمر طبيعي بعد ما قدمناه، لكن لم يتعرض أحد للإصابة”.

وكان المنتخب الأرجنتيني وصل، الأحد، إلى الأردن على متن الخطوط الأردنية الجوية.

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وتمكن “التانغو” من الفوز على البرازيل بهدف نظيف في الكلاسيكو الودي، على جامعة الملك سعود ضمن فعاليات موسم الرياض.

مراسلون – رياضة