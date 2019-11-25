شاهد: ليونيل ميسي في تحدي غريب مع طفله .. من فاز؟

لا تلهي كرة القدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن أسرته، وهذا ما تضح من خلال فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر الفيديو ليو وهو يخوض تحديا طريفا مع نجله الأصغر تشيرو، في أحد المنازل.

وكان نجم برشلونة يقذف زجاجة مياه إلى الأعلى، على أن تسقط أمام طفله، الذي يحاول الإمساك بها، ثم يخطفها البرغوث وسط ضحكات نجله.

ولدى ميسي ثلاثة أطفال من زوجته أنتونيلا روكوزو، هم تياغو (6 أعوام)، وماتيو (3 أعوام)، وتشيرو (عام و8 أشهر).

ويخوض برشلونة بقيادة ميسي مباراة هامة أمام بوروسيا دورتموند، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا.

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وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” ، أن ميسي سيخوض مباراته رقم 700 بقميص البارسا حال شارك أمام بوروسيا.

مراسلون – رياضة