شاهد : ليفربول يخطف الفوز من جنك بهدفين لـ هدف

حقق ليفربول فوزاً صعباً على ضيفه جنك البلجيكي بهدفين لهدف، ضمن الجولة الرابعة من الدور الأول لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت أهداف “الريدز” عن طريق جورجينيو فينالدوم وأليكس أوكسليد تشامبرلين في الدقيقتين 14 و53 على الترتيب.

في حين حقق جنك هدفه الوحيد في اللقاء، عن طريق مبوانا ساماتا في الدقيقة (40).

واستطاع “الليفر” بهذا الفوز، اعتلاء صدارة المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، متفوقًا على نابولي بفارق نقطة.

وتعادل نابولي مع ريد بول سالزبورغ بهدف لهدف، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط.

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في المقابل تجمد رصيد جنك عند نقطة واحدة، وفقد الأمل في بلوغ الدور ثمن النهائي، باحتلاله المركز الأخير في المجموعة.

مراسلون – رياضة