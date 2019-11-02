شاهد: ليفانتي يضرب برشلونة بالثلاثة ..

قلب ليفانتي الطاولة في وجه برشلونة ، وتغلب عليه (3-1) ضمن الجولة الـ12 من منافسات الدوري الإسباني.

وتقدم “البارسا” أولاً عن طريق نجمه ليونيل ميسي ، في الدقيقة 38 من عمر المباراة عن طريق ركلة جزاء.

قبل أن يصعق ليفانتي بثلاثة أهداف عن طريق كامبانيا، وبورخا مايورال، ونيمانيا رادويا في الدقائق 61، 63، و68 على الترتيب.

وهذه هي الهزيمة الثالثة لكتيبة المدرب ارنستو فالفيردي في الليغا هذا الموسم.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد برشلونة عند 22 نقطة في الصدارة مؤقتاً، بانتظار مباراة ريال مدريد وريال بيتيس، وباقي المباريات.

في المقابل ارتقى ليفانتي للمركز الثامن برصيد 17 نقطة.

اقرأ أيضاً: رسمياً الكشف عن موعد عودة ليونيل ميسي إلى منتخب الأرجنتين

وسيشتعل الصراع على صدارة الليغا من قبل ريال مدريد (21 نقطة)، وغرناطة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية (20 نقطة).

مراسلون – رياضة